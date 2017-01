Continuar a ler





A peça 'Três vezes 10' celebra, precisamente, o 30.º aniversário da conquista do primeiro título de campeão, com uma referência ao número utilizado por Maradona durante a carreira (10), que o Nápoles decidiu retirar da camisola dos atuais e futuros jogadores, em homenagem ao seu antigo capitão.

Diego Maradona vai tornar-se embaixador do Nápoles depois de regularizar a sua situação fiscal em Itália, anunciou o presidente do clube napolitano. Maradona é a maior referência da história do clube italiano."Maradona é uma lenda. Logo que resolva os seus problemas com o fisco vai tornar-se nosso embaixador", disse Aurelio De Laurentiis na segunda-feira, à margem da representação da peça de teatro 'Três vezes 10', que conta a história da vida do jogador argentino, de 56 anos.O avançado argentino, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, foi a figura de proa no período dourado do Nápoles, que liderou na conquista dos dois únicos títulos de campeão italiano, em 1987 e 1990.

Autor: Lusa