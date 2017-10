Continuar a ler

Quatro dias após as eleições autárquicas, o chefe de Estado afirmou que a democracia política precisa de "protagonistas capazes de olhar para o médio e o longo prazo, ultrapassando o mero apelo dos sucessivos atos eleitorais, sendo certo que não há sucessos eternos nem revezes definitivos".Mais à frente, defendeu que a celebração anual da República deve servir para se fazer um balanço daquilo que, "no último ano, construiu ou fortaleceu a democracia, e do que a corroeu ou enfraqueceu", num "exercício de humildade cívica", e para se assumir "um compromisso com o futuro".Neste contexto, retomou a sua mensagem de apelo a acordos de regime.Segundo o Presidente da República, é essencial assegurar aos cidadãos "que os seus responsáveis políticos e sociais têm a grandeza de alma para fazer convergências no verdadeiramente essencial, mantendo as frontais e salutares divergências naquilo que o não é"."Se, ano após ano, e também este ano, mostrarmos a coragem necessária para sublinharmos o que correu bem ou muito bem - mesmo que isso, aparentemente, favoreça outros que não nós -, e para reconhecermos o que correu mal, ou mesmo muito mal - ainda que isso nos apareça como intolerável fragilidade própria, se assim for -, o 05 de Outubro continuará a valer a pena", considerou.Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que, assim, "a República Democrática será mais do que uma conquista histórica, ou umas centenas de artigos da Constituição, ou uma proclamação para sessões solenes"."Eu acredito que somos capazes deste exercício de humildade cívica. De afirmar êxitos, sem complexos ou arrogâncias. De confessar fracassos, sem temores ou inibições. E de assumir que, no futuro, teremos de ser igualmente perseverantes no que fizemos de certo, e radicalmente melhores no que fizemos de errado ou de insuficiente - ou, pura e simplesmente, não fizemos. Só assim honraremos uma democracia de mais de quatro décadas, uma República centenária, uma nação com quase nove séculos de história", concluiu, declarando "Viva a República, viva Portugal".