O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou em Coimbra que Portugal se sente bem com a solidariedade da Europa, mas quer que "seja maior" no futuro."Sentimo-nos bem com essa solidariedade e queremos que seja maior no futuro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado pela agência Lusa sobre a ausência de um grande debate, em Portugal, sobre a integração europeia - assunto abordado no discurso de elogio ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que recebeu o doutoramento 'honoris causa' pela Universidade de Coimbra.O chefe de Estado sublinhou que este doutoramento "é uma homenagem não só à Europa, não só a Jean-Claude Juncker, mas a todos os que em Portugal se bateram pela Europa e a todos os que na Europa têm sido solidários para com Portugal e têm sido muitos, muitos, muitos".

Autor: Lusa