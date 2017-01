Continuar a ler

Mário Soares morreu este sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde se encontrava internado desde o dia 13 de dezembro."Travado o seu penúltimo combate, partiu do nosso convívio de todos os dias o Presidente Mário Soares", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no início da sua intervenção.De gravata preta, o Presidente da República relembrou momentos marcantes da vida política de Mário Soares, dizendo que, "como toda a personalidade de eleição, conheceu a glória e o revés, os amores e os desamores de cada instante", e lembrando também que teve ao seu lado "Maria de Jesus Barroso, sua mulher e sua companheira de luta", que morreu em 2015."Há imagens únicas que ninguém esquecerá: a presença corajosa ao lado de Humberto Delgado, a resistência a partir do exílio, a chegada a Santa Apolónia, o discurso na Fonte Luminosa, o debate com Álvaro Cunhal, a disponibilidade para servir como primeiro-ministro em duas crises financeiras graves, a tenacidade no termo da primeira volta das presidenciais de 86, o calor irrepetível no encontro com os portugueses nas presidências abertas, a alegria no diálogo com as gentes da cultura, o sonho de um Timor-Leste independente, a presença na manifestação contra intervenção no Iraque", referiu.Marcelo Rebelo de Sousa recordou, acima de tudo, o antigo chefe de Estado, como um lutador pela liberdade, em Portugal, na Europa e no mundo: "Foi em homenagem à liberdade que se viu perseguido, preso e deportado, e viveu no exílio até 1974. Que por ela se bateu durante os conturbados anos da revolução. Que liderou um partido, fez ouvir a sua voz nos parlamentos, português e europeu, chefiou vários governos, presidiu aos destinos da pátria"."Mas foi sobretudo como lutador da liberdade que se revelou determinante a criar a nossa democracia, a votar a nossa Constituição, a ver a lusofonia como comunidade de Estados soberanos e irmãos, a pedir a adesão às Comunidades Europeias e a subscrevê-las, sonhando com uma Europa das pessoas e da solidariedade. A abrir a nossa diplomacia ao mundo, a condenar as violações dos direitos humanos e as intolerâncias internacionais. A defender a igualdade que permitisse a verdadeira liberdade, num quadro de um socialismo democrático", completou.Nascido em 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa.Combateu a ditadura, foi fundador e primeiro líder do PS, ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974, e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985.Foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.