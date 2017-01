Continuar a ler





Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro da revista 'France Football', conquistou o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano em que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes pelo Real Madrid e o Europeu pela seleção portuguesa.



O argentino Lionel Messi, do Barcelona, que já tem cinco prémios, e o francês Antoine Griezmann, do At. Madrid, que se estreou no top 3, foram os adversários do português.



Os votos para o prémio FIFA foram efetuados por representantes de órgãos de comunicação social, selecionadores nacionais, capitães das seleções e adeptos. Os quatro têm um peso igual no resultado final (25% cada). Ronaldo conquistou este prémio, arrecadando 34,54 por cento dos votos.



Campeão da Europa por Portugal e pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve mais oito pontos do que o argentino Lionel Messi (26,42), do Barcelona, enquanto o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, teve 7,53.

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo pela eleição como melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realizou em Zurique, na Suíça."O Presidente da República saúda Cristiano Ronaldo pela eleição como melhor jogador do ano 2016, esta tarde, em Zurique, na Gala da FIFA", lê-se em mensagem publicada no site oficial da Presidência.No primeiro dia de três de luto nacional, decretado após o falecimento do antigo chefe de Estado Mário Soares, no sábado, Marcelo Rebelo de Sousa optou por uma curta mensagem. Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, e o governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.

Autor: Lusa