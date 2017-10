Absolutely devastated upon hearing the news in Las Vegas. A city with so much energy and life. A city of celebration and enjoyment. A city so close to my heart. I pray for all the victims, their families, and everyone affected by this senseless act of violence Uma publicação partilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) a Out 2, 2017 às 6:57 PDT

Video demonstra o pânico vivido no tiroteio em Las Vegas

Conor McGregor publicou nas redes sociais uma mensagem, em que se confessa "devastado" com o tiroteio em Las Vegas, na madrugada de domingo, durante um concerto de música country, que matou pelo menos 58 pessoas e fez mais de 500 feridos. O lutador irlandês fala em "ato de violência sem sentido"."Absolutamente devastado ao ouvir as notícias em Las Vegas. Uma cidade com tanta energia e vida. Uma cidade de celebração e divertimento. Uma cidade tão próxima do meu coração. Rezo por todas as vítimas, suas famílias e todos afetados por este ato de violência sem sentido", pode ler-se.