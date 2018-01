Continuar a ler

Todas estas escolas estão localizadas em aldeias e "não abriram por falta de professores e auxiliares", segundo a justificação avançada pelo município, que acrescenta que "grande parte do transporte escolar foi efetuado com normalidade".A autarquia dá conta de que tem no terreno o serviço municipal de Proteção Civil com "dois limpa-neves, quatro carrinhas e 24 pessoas, a realizar trabalhos de prevenção e de limpeza das vias, no meio urbano".O município cita "informação oficial da GNR" para adiantar que "não há estradas municipais cortadas ao trânsito, verificando-se, no entanto, o condicionamento em algumas vias".A mesma informação foi confirmada pela Lusa junto do Comando Distrital da GNR de Bragança, com a indicação de há algumas estradas "condicionadas", nomeadamente na zona do Portelo, Espinhosela, Gondesende" e que durante a manhã foi necessário cortar o trânsito na nacional 206.Esta estrada liga Bragança a Torre D. Chama e em condições climatéricas como as de hoje é das primeiras com constrangimentos devido a atravessar a Serra da Nogueira, um dos pontos do concelho onde a neva começa a cair.Dentro da cidade de Bragança, segundo informação obtida pela Lusa junto da PSP, "está tudo calmo", apesar das dificuldades de circulação devido a alguma acumulação de neve.Bragança é um dos distritos que se encontra sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, passando a chuva a partir do meio dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).