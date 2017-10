Continuar a ler

No distrito de Coimbra lavram outros três incêndios, um deles, em Trouxemil, está em fase de conclusão, segundo o site da proteção civil.O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, está no local.Também os concelhos de Gondomar e Valongo estão a ser afetados com um incêndio que deflagra desde as 11H00. O fogo está a colocar em perigo habitações e armazéns fabris e vai ser combatido com meios aéreos, indicaram à Lusa fontes da Proteção Civil e das autarquias.Em causa, está um incêndio que deflagrou na Serra de Santa Justa, no concelho de Valongo, e que alastrou ao concelho vizinho de Gondomar, onde, mais exatamente em São Pedro da Cova, está a pôr em perigo algumas habitações e a zona industrial Mimosas.Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, confirmou a vinda de um helicóptero para o local e avançou que "eventuais planos de evacuação estão preparados"."Esperemos que seja a ultima hipótese, mas, a ser necessário retirar pessoas de casa e acomodá-las, a câmara tem um plano preparado e assegurará o que for necessário", disse o autarca de Gondomar.Também o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, descreveu "um dia de combate às chamas muito duro" e fez um apelo público com vista ao auxílio."São necessários meios aéreos no terreno. Há aqui zonas complicadas", referiu o presidente da Câmara de Valongo.Já de acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, Romero Gandra, estão duas frentes ativas que lavram "com grande intensidade", disse o responsável, acrescentando que dois bombeiros ficaram feridos sem gravidade."É um incêndio que evolui rapidamente influenciado pelo vento e com dificuldades de acesso nas zonas de florestação", referiu o comandante.No terreno estão 173 homens e 51 veículos de várias corporações de bombeiros.