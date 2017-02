Continuar a ler





A Meo, do grupo Altice, anunciou esta sexta-feira que entrou no capital social da Sport TV, passando a deter 25 por cento da empresa, seis meses depois de ter assinado um acordo de entendimento para o efeito.A Meo "entra, a partir de hoje, no capital social da Sport TV, reforçando desta forma a estrutura acionista deste canal desportivo", refere a operadora em comunicado, adiantando que fazem ainda parte da estrutura a NOS, a Olivedesportos e a Vodafone, "sendo que cada acionista será detentor de 25% do capital social" da entidade."A nova estrutura do capital social da Sport TV beneficia, acima de tudo, os nossos clientes e o mercado português, e garante à Meo e aos outros operadores acesso aos conteúdos desportivos considerados essenciais em condições de mercado equitativas e não discriminatórias", afirma o 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) e presidente executivo da PT Portugal, Paulo Neves, citado em comunicado.

Autor: Lusa