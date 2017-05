O Supremo Tribunal espanhol confirmou a condenação de Lionel Messi a 21 meses de prisão por causa de três crimes fiscais.

O órgão máximo da Justiça espanhola rejeitou o recurso apresentado pelo craque argentino do Barcelona, que foi condenado por desviar 4,1 milhões de euros do Fisco entre 2007 e 2009. O pai do futebolista, Jorge Messi, também foi condenado a 15 meses.

De acordo com a imprensa espanhola, dificilmente Messi irá cumprir tempo atrás das grades, pois os juízes deverão suspender a execução da pena.

Autor: Sérgio Krithinas