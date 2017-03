Continuar a ler

Os bilhetes para o público em geral vão ser postos à venda no dia 24 de março, com a aquisição em pré-venda a ser possível a partir da próxima terça-feira para os membros dos clubes de fãs oficiais da banda.De acordo com o comunicado, as entradas compradas em lojas oficiais incluem o disco que a banda vai estar a promover, remetendo para "informações mais detalhadas por e-mail"."Imediatamente a seguir aos nossos concertos na nova Royal Arena em Copenhaga no mês passado prometemos que iriamos voltar à Europa este ano... E assim será! A digressão WorldWired arranca nas arenas europeias em setembro e não para até maio de 2018", pode ler-se na página da banda de Lars Ulrich e James Hetfield.Assim, a digressão inicia-se com duas datas em Amesterdão, na Holanda, a 4 e 6 de setembro, e termina em Helsínquia a 9 e 11 de maio do próximo ano.Os Metallica lançaram "Hardwired... To Self-Destruct" em novembro, álbum que recebeu da crítica várias comparações aos trabalhos iniciais da banda de "Ride The Lightning".O grupo já passou por Portugal por diversas vezes, tendo estado em Lisboa, entre outras datas, para o Rock in Rio, em 2012, e no então chamado Pavilhão Atlântico dois anos antes.