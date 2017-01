Continuar a ler





Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro da revista France Football, conquistou o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano em que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes pelo Real Madrid, e o Europeu pela seleção portuguesa.



O argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que já tem cinco prémios, e o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), que se estreia no top 3, foram os adversários do português.



Os votos para o prémio FIFA foram efetuados por representantes de órgãos de comunicação social, selecionadores nacionais, capitães das seleções e adeptos. Os quatro têm um peso igual no resultado final (25% cada).

Miguel Albuquerque enalteceu esta sexta-feira a "brilhante carreira" do internacional português Cristiano Ronaldo, eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, em Zurique, na Suíça."Quero, em nome do Governo Regional da Madeira, expressar os mais sinceros parabéns ao madeirense Cristiano Ronaldo pela conquista de tão importante título, e manifestar ao Melhor Jogador do Mundo, neste momento particularmente emblemático, o desejo de que muitos outros êxitos se sucedam, para satisfação de todos nós madeirenses e portosantenses que acompanhamos, com orgulho, tão brilhante carreira", refere o presidente do Governo Regional da Madeira em nota assinada por Miguel Albuquerque.

Autor: Lusa