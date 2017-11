Continuar a ler

De acordo com algumas fontes, as autoridades aduaneiras argentinas souberam que Tyson pretendia viajar para Buenos Aires desde Santiago do Chile e entraram em contacto com a companhia aérea para pedir que não fosse permitido o seu embarque.O antigo campeão do Mundo de pesos-pesados foi barrado nas fronteiras destes países da América do Sul devido do seu passado criminal: em 1992 esteve preso vários meses por violação e posteriormente por agressão.O agora presidente dos Estados Unidos chegou a defender publicamente Mike Tyson no caso da violação. O ex-pugilista, que aos 20 anos se converteu no campeão de pesos-pesados mais jovem do Mundo, retribuiu a gentileza, ao apoiar a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.