Mário Soares



O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.



O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13 horas de segunda-feira, e o funeral de Estado realiza-se a partir das 15:30 de terça-feira, para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.



Nascido a 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.



Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.



Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.



Alguns milhares de pessoas têm passado desde a manhã de hoje pela sede do PS, em Lisboa, para assinar o livro de condolências pela morte de Mário Soares.O movimento na sede socialista do Largo do Rato tem vindo a aumentar significativamente desde as 15:00, e a fila já contorna o edifício na esquina com a rua das Amoreiras.Neste momento, há uma fila contínua desde o 'hall' de entrada do edifício cor-de-rosa até ao salão nobre, onde estão três dos livros, enquanto no piso térreo há um outro volume para pessoas que tenham maior dificuldade de locomoção.

Autor: Lusa