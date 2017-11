Continuar a ler

No vídeo das agressões, divulgado nas redes sociais, é possível ver dois alegados seguranças do clube noturno a agredirem violentamente um homem que aparentemente estava indefeso e não demonstrava qualquer resistência.No vídeo divulgado é possível ver que a vítima, que estava perto da entrada da discoteca, ao nascer do dia, estava no chão a ser agredida.Contactada pela Lusa, a empresa responsável pela segurança naquela discoteca remeteu esclarecimentos para mais tarde.