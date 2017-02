Continuar a ler





Esses jogadores não tinham os vistos necessários para permanecer e trabalhar em Portugal.



Nalguns casos, aqueles dirigentes terão contado com a colaboração dos arguidos agentes desportivos e num outro com a do arguido empresário.



O objetivo seria a posterior contratação e inscrição em provas de futebol organizadas em Portugal, "sem que aqueles jogadores possuíssem autorização de residência ou visto que os habilitasse ao exercício de atividade profissional".



A respetiva inscrição fiscal ou contributiva ou não existia, em alguns casos, ou era efetuada tardiamente, noutros.



A nota da Procuradoria não revela o nome do clube, mas o JN refere que se trata do Grupo Desportivo de Ribeirão, entretanto falido.



A Lusa tentou ouvir o então presidente do clube, Adriano Pereira, mas sem sucesso.

