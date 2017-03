Continuar a ler

A 21 de Junho de 2016, o Governo Regional decidiu atribuir o nome de Cristiano Ronaldo ao aeroporto da Madeira, arquipélago do qual o futebolista é natural.A cerimónia de atribuição do nome está marcada para 29 de março, no dia a seguir ao encontro particular de futebol entre as seleções de Portugal e Suécia, que será disputado no Funchal.A 8 de março, o jornal 'Público' e o matutino madeirense Diário de Notícias referiram que o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas "levantou dúvidas sobre a legitimidade do Governo madeirense para atribuir o nome" de Cristiano Ronaldo ao aeroporto da ilha, adiantando que o ministro Pedro Marques teria "pedido mesmo um parecer à ANA" sobre este assunto. Esta quinta-feira, Pedro Marques garantiu que não foi pedido nenhum parecer."Não pedimos qualquer parecer à ANA, a ANA tem os seus documentos, tem a sua análise, tem a sua gestão do dossiê e fez a gestão, e bem, do meu ponto de vista, do dossiê", afirmou o governante, que disse ainda que "qualquer interacção" do Governo com a ANA ou com o Governo Regional não é feita "através da comunicação social".O presidente do Governo madeirense já considerara, entretanto, uma "falta de educação" e uma "deselegância" colocar em causa a competência da região para alterar o nome do aeroporto da ilha para homenagear o futebolista Cristiano Ronaldo.Miguel Albuquerque sublinhou que "o aeroporto é propriedade da Região Autónoma da Madeira" e que toda esta questão "não tem nem pés nem cabeça".