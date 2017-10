Continuar a ler

"É necessário conhecer a vontade destes três nomes, que serão, à partida, os primeiros candidatos, caso se confirme que Passos Coelho não se recandidata", defendeu, apontando os nomes de Marques Mendes, Rui Rio e Santana Lopes.Após o comentário de Sarmento, Santana Lopes admitiu estar a ponderar uma candidatura à liderança do partido, afirmando que tem recebido muitas mensagens de incentivo e não gostar de "consensos fabricados antes de tempo"."[Estou] a ponderar, obviamente", admitiu o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, na SIC-Notícias, no seu habitual espaço de debate com o socialista António Vitorino."Esses consensos fabricados antes de tempo, nunca gostei, nem gosto", acentuou, deixando ainda um recado: "mesmo que alguém corra a apresentar-se com nomes de barões e baronetes, quem vota são os militantes".