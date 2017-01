Continuar a ler





Manuel Serrão manifestou ainda o desejo de que seja "respeitada a natureza privada dos atos fúnebres".

O médico português Daniel Serrão morreu na madrugada deste domingo, aos 88 anos, vítima de problemas respiratórios decorrentes de um atropelamento que sofreu há mais de dois anos, confirmou fonte familiar à Lusa.O velório decorre este domingo na Igreja da Lapa, entre as 16 horas e as 20 horas, e o funeral realiza-se na segunda-feira pelas 9H45, saindo da mesma Igreja, revelou o filho, Manuel Serrão.A morte de Daniel Serrão decorre dos problemas de saúde, sobretudo de natureza respiratória, com que ficou desde que foi atropelado, há mais de dois anos, e dos quais "nunca mais recuperou", acrescentou.

Autor: Lusa