Pedro Rolo Duarte estava internado desde terça-feira na unidade de cuidados paliativos do Hospital da Luz, em Lisboa, acrescentou a mesma fonte.Antes disso, já tinha estado internado no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, adiantou.Filho de jornalistas, Pedro Rolo Duarte nasceu a 16 de maio de 1964, em Lisboa.Começou no jornalismo aos 17 anos, a escrever textos para o suplemento juvenil do Correio da Manhã, tornando-se depois colaborador desta publicação e dos jornais Se7e e Independente.Passou ainda pelas revistas K e Visão.Foi editor do suplemento DNA, publicado no Diário de Notícias entre novembro de 1996 e janeiro de 2006, e subdiretor deste jornal entre 2004 e 2005.Entre 2009 e 2010 fundou e editou o projeto "Nós" no jornal i.Na rádio estreou-se em 1984 e, um ano depois, passou para a Rádio Comercial, estação na qual teve vários programas de autor.Já na Antena 1 assinou os programas "Pedro Rolo Duarte" e "Janela Indiscreta" e, recentemente, dava voz ao 'talkshow' semanal "Hotel Babilónia", com João Gobern.