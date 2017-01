José Mourinho está a ser vítima de 'stalking', palavra inglesa que define a perseguição obsessiva de alguém. De acordo com os tablóides ingleses, trata-se de uma mulher italiana que já o persegue desde os tempos do Chelsea e que costuma estar nos jogos do Manchester United como fotógrafa.

O clube já começou a tomar medidas, impedindo-a de entrar em Old Trafford e no centro de treinos. Além disso, o pessoal do hotel onde Mourinho continua a viver também já foi avisado sobre a mulher.

"Ela é muito persistente e parece ter um fraquinho por ele. Trabalha na comunicação social e já conseguiu acreditações para alguns jogos. Sempre pareceu muito interessada em falar com o José, ao ponto de parecer um pouco estranho", contou uma fonte não identificada, citada pelo jornal 'The Sun'.

Autor: Sérgio Krithinas