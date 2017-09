Continuar a ler

A decisão segue-se à denúncia da Secção de delitos económicos da Procuradoria de Madrid contra o treinador, num alegado desvio de verbas provenientes dos seus direitos de imagem.De acordo com a Procuradoria, Mourinho lesou o fisco no imposto a cobrar sobre o rendimento nos exercícios de 2011 e 2012, quando estava nos merengues, numa quantia que ultrapassa os 3,3 milhões de euros.O fisco fez chegar à Procuradoria um relatório, segundo o qual se indica que Mourinho, antes de 17 de setembro de 2004, assinou um contrato de cedência de direitos de imagem a uma sociedade nas Ilhas Virgens e, posteriormente, novos contratos com outras empresas."Todas estas estruturas societárias foram utilizadas pelo acusado com o objetivo de tornar opacos os benefícios provenientes dos seus direitos de imagem", indicou a Procuradoria.Em 31 de março de 2010, o treinador português assinou contrato de trabalho com o Real Madrid e transferiu residência para a capital espanhola, motivo pelo qual adquiriu a condição de residente fiscal em Espanha, período em que declarou impostos, mas sem o fazer em relação à cedência de direitos de imagem.O fisco espanhol comunicou em 23 de julho de 2014 a Mourinho a abertura de investigação em relação aos rendimentos nos exercícios de 2012/2014, e de não residentes em 2013, chegando à conclusão da alegada não tributação nos direitos de imagem.