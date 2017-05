"Estamos todos profundamente tristes devido aos trágicos acontecimentos ocorridos na noite passada; não podemos tirar das nossas cabeças e dos nossos corações as vítimas e as suas famílias", começa por dizer Mourinho no comunicado colocado no site dos red devils, encerrando:



"Temos uma tarefa a fazer e viajaremos para a Suécia para a concretizar. É uma pena que possamos viajar com a alegria de sempre quando vamos para um grande jogo. Sei, mesmo no curto período tempo em que aqui estou, que as pessaos de Manchester se vão unir como se fossem só um."

O treinador do Manchester United, José Mourinho, reagiu ao atentado em Manchester com profundo pesar, salientando que a comitiva não viajará para Estocolmo (Suécia), onde joga a final da Liga Europa, com a alegria habitual, pois todos levam na cabeça e no coração as vítimas e as famílias atingidas pela tragédia ocorrida na segunda-feira.