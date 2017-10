Raul Vaz, que ocupava a liderança do 'Negócios' desde o dia 4 de Abril de 2016, vai deixar a publicação.

Esta saída não tem qualquer relação com a reestruturação anunciada pela Cofina Media, nem com uma suposta fusão de redações, que nunca fez parte dos planos da empresa.

Raul Vaz, tem um longo percurso no jornalismo, tendo desempenhado funções de direcção em diversos títulos, entre os quais o Diário de Noticias, o ETV e o Diário Económico.

Ao Raul Vaz, que agora termina as suas funções, a Administração da Cofina Media agradece todo o empenho, profissionalismo e dedicação colocada ao serviço de um dos mais destacados títulos de imprensa nacional, emprestando o seu contributo para um aumento do reconhecimento do 'Negócios' enquanto título de referência no panorama da imprensa em Língua Portuguesa.