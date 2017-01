Continuar a ler





A polícia suspeitava de um homem com quem a mulher teve um relacionamento.



A fonte da Polícia Judiciária de Setúbal indicou à agência Lusa que foram alertados na segunda-feira para o desaparecimento de uma mulher, de 37 anos, que foi trabalhar e não regressou à hora habitual, tendo sido encontrado o veículo em que se fazia transportar.



"O desaparecimento ocorreu em circunstâncias não muito vulgares, o que pode levantar a suspeita de crime", adiantou então a fonte da PJ.



A investigação do caso estava a ser efetuada pela PJ de Setúbal, depois do desaparecimento da mulher ter sido participado no Destacamento Territorial de Grândola da GNR.

A mulher que estava desaparecida desde o início desta semana na zona de Grândola, distrito de Setúbal, foi encontrada com vida, na companhia do ex-companheiro, "mas maltratada", disse esta sexta-feira à Lusa fonte da PJ.A mulher, de 37 anos, "foi encontrada esta manhã com vida, mas maltratada, e está a caminho do hospital", disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária, quando eram cerca de 08:00, sem indicar o local nem a unidade de saúde.O desaparecimento da mulher residente na zona de Grândola estava a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Autor: Lusa