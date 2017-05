Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester — PepTeam (@PepTeam) 23 de maio de 2017

A mulher e as filhas de de Pep Guardiola estavam entre os milhares de pessoas que assistiram ao concerto de Ariana Grande em Manchester. Cristina Serra, Maria e Valentina escaparam ilesas ao que esta terça-feira já foi confirmado como um atentado terrorista.Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester ocorrida no final do concerto, segundo o balanço mais recente da polícia.A polícia britânica anunciou que deteve um homem de 23 anos, num bairro no sul da cidade, mas não acrescentou outros detalhes, avançou a agência Associated Press.A polícia deu ainda nota de que foi detido um segundo homem no centro comercial Arndale Centre, mas essa detenção não estará relacionada, de momento, com o ataque da noite segunda-feira.

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa