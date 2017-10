Continuar a ler

A queda, cujo motivo é desconhecido, ocorreu dentro do centro comercial, entre um piso que fica ao nível da rua e a área dos restaurantes, dois pisos abaixo, onde ficou o corpo da mulher.



Até ao momento é desconhecida a identidade da vítima, sendo que aparenta ter entre 30 e 40 anos.



O Centro Comercial La Vie encontra-se para já aberto ao público, estando apenas interdita a zona da restauração, onde o corpo da mulher ainda se encontra, aguardando a chegada do delegado de saúde, a quem compete confirmar o óbito.



A Polícia de Segurança Pública tomou conta ocorrência. A queda, cujo motivo é desconhecido, ocorreu dentro do centro comercial, entre um piso que fica ao nível da rua e a área dos restaurantes, dois pisos abaixo, onde ficou o corpo da mulher.Até ao momento é desconhecida a identidade da vítima, sendo que aparenta ter entre 30 e 40 anos.O Centro Comercial La Vie encontra-se para já aberto ao público, estando apenas interdita a zona da restauração, onde o corpo da mulher ainda se encontra, aguardando a chegada do delegado de saúde, a quem compete confirmar o óbito.A Polícia de Segurança Pública tomou conta ocorrência.

Uma mulher morreu este domingo ao cair do segundo andar no interior do Centro Comercial La Vie, no Funchal, informou fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.O alerta foi dado cerca das 10h16, mas quando os bombeiros chegaram ao local, que fica bastante perto do quartel desta corporação, no centro da capital madeirense, encontraram a vítima já sem sinais de vida.

Autor: Lusa