A BBC recorda que o filme supera as 13 nomeações do musical "Mary Popppins" (1964).



Na categoria de "Melhor realização" estão nomeados Damien Chazelle, Tom Ford ("Animais Noturnos"), Barry Jenkins ("Moonlight") e Kenneth Lonergan ("Manchester by the sea") - todos indicados pela primeira vez - e ainda Mel Gibson ("O herói de Hacksaw Ridge").



Para melhor filme foram nomeados "Primeiro Encontro", "Vedações", "O herói de Hacksaw Ridge", "Hell or High Water - Custe o que custar!", "La La Land: Melodia de amor", "Lion - A longa estrada para casa", "Manchester by the sea" e "Moonlight".



Somando nomeações, os filmes "Primeiro Encontro" (no original "Arrival"), thriller de ficção científica de Denis Villeneuve, e "Moonlight", drama de Barry Jerkins, estão igualados em oito categorias, enquanto "O herói de Hacksaw Ridge", de Mel Gibson, soma sete.



Tanto "Manchester by the sea" como "Lion - A longa estrada para casa" seguem com seis nomeações cada.



Arredado das principais categorias, o filme "Silêncio", de Martin Scorsese, está indicado apenas para o Óscar de melhor fotografia.



A disputar o Óscar de melhor ator principal estão Ryan Gosling, Casey Affleck ("Manchester by the sea"), Andrew Garfield ("O herói de Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico") e Denzel Washington ("Vedações").



Na categoria de melhor atriz estão Isabelle Huppert ("Ela"), Meryl Streep - nomeada pela vigésima vez com "Florence, uma diva fora de tom" -, Natalie Portman ("Jackie"), Ruth Negga ("Loving") e Emma Stone.



Para melhor filme estrangeiro, em língua não inglesa, estão nomeados "Toni Erdman" (Alemanha), "Under sandet" (Dinamarca), "En man som heter Ove" (Suécia), "Tanna" (Austrália) e "O vendedor" (Irão).



"Vaiana", "Kubo e as duas cordas", "Ma vie de Courgette", "Zootopia" e "A tartaruga vermelha" estão nomeados para o Óscar de melhor filme de animação.



A 89.ª cerimónia dos Óscares está marcada para 26 de fevereiro, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel.



Os Óscares são atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Autor: Lusa