"Mas durante a campanha não foi assim. Ainda assim, tenho de ser sincero: a outra opção [Hillary Clinton] também não me agradava", completou.



As declarações do recordista de vitórias em Roland Garros (nove) foram publicadas quatro dias depois de o australiano Nick Kyrgios ter expressado a sua posição anti-Trump, quando, após um encontro de exibição, disputado precisamente contra Nadal, em Sydney (Austrália), apareceu na conferência de imprensa com uma t-shirt com a inscrição "Fuck Donald Trump".

O tenista espanhol Rafael Nadal, antigo número um mundial, reconheceu esta sexta-feira, em entrevista ao diário online 'El Español', que não gosta do estilo "arrogante" do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump."Estava nos Estados Unidos quando Trump estava em campanha. Reconheço que a sua forma de falar não me agrada. Pessoas arrogantes não fazem o meu estilo", assumiu o atual nono classificado do ranking ATP.Nadal defendeu, no entanto, que, desde que foi eleito, Donald Trump moderou o discurso, conseguindo ser "talvez mais correto".

Autor: Lusa