O futebolista português do Valencia Nani, que passou sete temporadas no Manchester United, reagiu esta terça-feira com "enorme tristeza" ao atentado desta segunda-feira na cidade inglesa."Amo a cidade de Manchester, onde passei sete anos intensos, emotivos e cheios de alegria. Hoje, é com enorme tristeza que me vejo a escrever este post, que nunca pensei vir a escrever. Quero dar o meu apoio e expressar os meus sentimentos a toda população de Manchester", escreveu o internacional português na sua conta oficial no Instagram.Nani, formado no Sporting, representou o Manchester United entre 2007 e 2015.Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester , no norte da Inglaterra, esta segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.O comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo".

Autor: Lusa