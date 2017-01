Continuar a ler





Recorde-se que o avião que transportava a equipa e vários jornalistas despenhou-se a 29 de novembro, vitimando mortalmente 71 das 77 pessoas que iam a bordo.

Os recentes acontecimentos que envolveram a Chapecoense podem resultar numa série da Netflix. A notícia foi avançada este domingo pelo jornalista Lauro Jardim, da Globo.A produtora Boutique Filmes, autora da série 3%, a primeira produção original da Netflix no Brasil, está em conversações com a direção do clube brasileiro.De resto, a mesma fonte lembra que a Fox, cadeira que perdeu seis jornalistas no fatídico acidente de aviação, está já a produzir um documentário sobre o tema.

Autor: Luís Miroto Simões