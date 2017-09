Continuar a ler

Ohata especifica que o número de pessoas atingidas nos cinco jogos de 2017/18 - desde que o internacional brasileiro se transferiu do Barcelona - cresceu 204 por cento em relação ao mesmo intervalo da temporada passada.



O jornalista brasileiro destaca ainda os números do IBOPE Inteligência que indicam um crescimento de 164 por cento no número de pessoas atingidas no primeiro jogo da temporada do PSG, no qual Neymar não participou... mas esteve nos camarotes a assistir.



Por fim, a SporTV foi líder destacada entre os canais brasileiros de assinatura nos períodos em que transmitiu os jogos do PSG, com mais do dobro de pessoas alcançadas (136 por cento) do que o segundo classificado - e mais 282 por cento sobre o segundo classificado entre os desportivos, a ESPN, que também transmite os jogos do PSG.



Ainda assim, conclui Ohata, "as audiências da ESPN quintuplicaram em relação ao mesmo período da temporada passada"...