Antes, Maradona assinou um contrato com uma estação de televisão da Venezuela, na qual apresentará uma emissão durante o Mundial'2018 da Rússia, com o nome 'A mão do 10', em alusão ao golo com a mão que marcou à Inglaterra no Mundial de 1986.



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, revelou esta terça-feira que vai jogar futebol com a antiga estrela do futebol Diego Maradona, que viajou para Caracas na segunda-feira."Vou jogar sob a direção de Diego Armando Maradona, atrás, na defesa. Sou bom a defender e posso marcar penáltis", disse o presidente da Venezuela, numa cerimónia com a presença de El Pibe, e sem adiantar mais detalhes do jogo.

Autor: Lusa