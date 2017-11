Continuar a ler

O advogado português debateu com outros juristas ligados ao TAS ou que tiveram casos com o máximo tribunal arbitral do Mundo.



João Nogueira da Rocha, advogado português e árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS, no original), sediado em Lausanne, Suíça, participou esta sexta-feira na mesa redonda sobre os desafios daquele organismo para os próximo anos.O debate encerrou o primeiro dia do 7.º Congresso Internacional de Direito no Futebol, promovido pela Real Federação Espanhola de Futebol e que contou com o apoio da UEFA, entre outras entidades.