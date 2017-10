Continuar a ler

O Santuário de Fátima vai disponibilizar 50 mil euros para "ajuda de emergência às populações atingidas pelos incêndios" que deflagraram no domingo, anunciou hoje o bispo da diocese de Leiria-Fátima, apelando ainda à intervenção do Presidente da República."O Santuário de Fátima não poderia ficar indiferente diante da catástrofe que afetou particularmente a diocese de Leiria-Fátima. Felizmente não houve vítimas mortais entre nós, mas 80% do Pinhal de Leiria ardeu, bem como algumas casas e quintais, com elevados danos materiais", disse o bispo António Marto, indicando que a verba disponibilizada vai ser entregue à Cáritas nacional.Falando na sala de imprensa do Santuário de Fátima, António Marto manifestou plena solidariedade com todas as vítimas dos "terríveis incêndios", de forma particular aos familiares daqueles que perderam a vida.Neste âmbito, o bispo diocesano deixou ainda uma palavra de conforto aos bombeiros e "a todo o povo que tem contribuído com todas as suas forças" para combater os fogos."As nossas populações têm feito o possível para apagar os fogos e não se pode acusar de não terem feito tudo o que estava ao seu alcance. O que tem faltado são medidas concretas de combate aos incêndios e está na hora de passar das palavras aos atos", disse o bispo de Leiria-Fátima.