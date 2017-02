Continuar a ler

O famoso camião do uruguaio Walter Pandiani foi esta quarta-feira vendido em Barcelona, segundo noticia o diário 'Marca'.O Iveco vermelho ficou famoso no início dos anos 2000 quando o antigo jogador o usava para ir para os treinos do Deportivo. Agora, com 935.700 km de rodagem e avaliado nuns modestos 4.500 euros, o gigante sobre rodas vai ter um novo dono, mas ficam as memórias.

Autor: Luís Miroto Simões