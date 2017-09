Continuar a ler

A entrega está prevista para 13 de outubro, uma sexta-feira, dois dias antes da data limite - 15 de outubro, que este ano calha a um domingo.As primeiras informações sobre o orçamento serão comunicadas pelo Governo a 11 de outubro, na habitual reunião com os partidos com representação parlamentar - PAN, PEV, PCP, BE, CDS, PSD e PS.A apresentação do documento pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, está prevista para 24 de outubro, na comissão de Orçamento e Finanças.No outro dia será o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, a apresentar o orçamento na mesma comissão.Depois da votação na generalidade, com debate previsto para 2 e 3 de novembro, segue-se a discussão setorial, ministério a ministério, nas comissões respetivas.As votações na especialidade, resultado de eventuais alterações propostas pelos partidos e aceites pela maioria, estão agendadas para 23, 24 e 27 de novembro.Por fim, a votação final global, último ato parlamentar quanto ao Orçamento do Estado, antes de ser enviado ao Presidente da República, está previsto para 28 de novembro com a votação final global.Antes da apresentação do orçamento, o Governo do PS terá de negociar com os partidos que o apoiam no parlamento - PEV, BE e PCP.