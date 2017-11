Continuar a ler

A FPF está a promover a angariação de fundos para as vítimas dos incêndios deste ano através da venda de bilhetes (e chamadas telefónicas) para jogos de Portugal com as seleções da Arábia Saudita e dos EUA , nas cidades de Viseu e de Leiria, respetivamente.O primeiro dos dois jogos, que também servem de preparação para a fase final do Mundial de 2018 e com transmissão direta nos três canais de televisão generalistas (RTP1, SIC e TVI), realizou-se na sexta-feira, à noite, no Estádio do Fontelo, em Viseu (Portugal venceu por 3-0), estando o jogo da seleção nacional com os Estados Unidos agendado para terça-feira, também às 20H45, no estádio de Leiria.José Carlos Alexandrino estranha que a Federação tenha anunciado a intenção de canalizar o dinheiro angariado, através desta iniciativa, para as vítimas dos incêndios nas regiões de Viseu e de Leiria, tendo sido o distrito de Coimbra o mais afetado.Só no concelho de Oliveira do Hospital, os incêndios provocaram 12 mortes e vários feridos, atingiram 170 primeiras habitações e 95 empresas (cujos prejuízos estão estimados em cerca de 100 milhões de euros), mataram cerca de cinco mil animais e destruíram 97% por cento da floresta do município, refere a Câmara."O futebol sempre serviu para unir os povos e as nações e, perante a tragédia que se abateu sobre o distrito de Coimbra", José Carlos Alexandrino não compreende "a insensibilidade social da Federação Portuguesa de Futebol, ao promover iniciativas solidárias com esta delimitação territorial e com critérios suscetíveis de causar revolta nos cidadãos deste distrito que perderam tudo ou quase tudo".Enquanto "entidade de utilidade pública", a FPF "tem responsabilidades acrescidas", sustenta o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, apelando para a "solidariedade" para com "os distritos atingidos pela tragédia dos incêndios" e desafiando o líder da Federação, Fernando Gomes, a "reparar esta situação, através da rápida realização de um jogo solidário da seleção nacional no Estádio Municipal de Coimbra"."É o mínimo que a FPF pode fazer porque, perante esta catástrofe, todos somos poucos para ajudar a devolver a felicidade às vítimas daquele que foi o pior domingo das nossas vidas", conclui José Carlos Alexandrino.