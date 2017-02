Continuar a ler

A PSP está a levar a cabo uma operação no concelho da Amadora, em Lisboa, disse esta quarta-feira à Lusa fonte do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública.Segundo a TVI, na operação no Bairro 6 de Maio, foram já efetuadas seis detenções.A operação decorre desde as 6 horas, de acordo com fonte da divisão da PSP da Amadora, que enviou agentes para o local.

Autor: Lusa