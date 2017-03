Os 54 arguidos respondem por crimes de associação criminosa, exercício ilícito da atividade de segurança privada, extorsão, coação, ofensa à integridade física qualificada, ofensas à integridade física agravadas pelo resultado morte, tráfico, posse de arma proibida e favorecimento pessoal.



Na lista de arguidos está a empresa SPDE - Segurança Privada e Vigilância em Eventos, acusada de um crime de associação criminosa e outro de exercício ilícito de atividade de segurança privada; o sócio-gerente da SPDE, Eduardo Jorge Lopes Santos Silva, que responde por aqueles crimes e ainda por detenção de arma proibida; assim como o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, e o ex-administrador da SAD portista Antero Henrique que são arguidos no processo, por alegadamente terem contratado com a SPDE serviços de segurança pessoal, quando sabiam que a empresa não dispunha de alvará para o efeito.

Fernanda Miranda, ex-mulher do presidente do FC Porto Pinto da Costa, deveria ser ouvida esta quinta-feira no julgamento dos 54 arguidos da Operação Fénix - processo relacionado com a utilização ilegal de seguranças privados, que tem entre os arguidos Pinto da Costa e Antero Henrique - , mas o seu testemunho foi adiado para 22 de março, uma vez que não terá recebido a respetiva notificação.