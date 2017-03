Continuar a ler

O antigo primeiro-ministro sublinhou que aquilo que o Ministério Público provoca é "uma condenação sem julgamento", acusando os responsáveis pelo processo de criarem a complexidade para "justificarem os atrasos e esta campanha de difamação".



O antigo primeiro-ministro José Sócrates considerou este sábado que a decisão da Procuradoria-Geral da República de adiar a conclusão do inquérito "foi uma decisão gravíssima" e acusou o Ministério Público de criar complexidade para justificar atrasos."A decisão da senhora procuradora foi uma decisão gravíssima. Trata-se do quinto adiamento e, desta vez, um adiamento sem prazo. Acho absolutamente inacreditável que o Ministério Público pretenda conduzir os processos penais sem prazo", afirmou hoje José Sócrates aos jornalistas, referindo-se à decisão da PGR de adiar a conclusão do inquérito e emissão de despacho final da Operação Marquês.

Autor: Lusa