"Os apresentadores receberam por engano o envelope da categoria errada e, quando [o erro] foi descoberto, foi imediatamente corrigido", acrescentou a auditora.



"Estamos a investigar como é que isto aconteceu, e lamentamos profundamente que isto tenha acontecido".

A PricewaterhouseCoopers, auditora responsável por receber e contabilizar os votos nos Óscares, pediu esta segunda-feira desculpas pelo erro no anúncio do prémio para melhor filme , admitindo que Warren Beatty e Faye Dunaway receberam o envelope errado."Moonlight" foi hoje declarado vencedor do maior prémio da noite depois de uma confusão gerada na cerimónia, na sequência de "La La Land" ter sido erroneamente anunciado como o melhor filme e a equipa da produção ter chegado a entrar em palco."Sinceramente pedimos desculpa a 'Moonlight,' 'La La Land,' Warren Beatty, Faye Dunaway, e aos espectadores dos Óscares pelo erro que aconteceu durante o anúncio para Melhor Filme", escreveu a empresa num comunicado.

Autor: Lusa