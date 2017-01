Continuar a ler





Segundo a polícia, um homem vestido de Pai Natal entrou no sábado à noite na discoteca Reina, uma das mais conhecidas de Istambul, e começou a disparar, matando pelo menos 39 pessoas, das quais 16 de nacionalidade estrangeira, e ferindo outras 69.





O papa Francisco condenou este domingo o atentado de Istambul, no qual morreram 39 pessoas, e criticou "a praga do terrorismo e a mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda"."Por desgraça, a violência também atingiu esta noite de celebração e esperança. Com profunda dor, expresso a minha proximidade com o povo turco, rezo pelas numerosas vítimas e os feridos e por toda a nação em luto", disse o papa, após a oração do Angelus."Peço ao senhor que apoie todos os homens de boa vontade que enfrentam a praga do terrorismo e essa mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda", acrescentou.

Autor: Lusa