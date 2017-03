Continuar a ler

Depois de aterrar às 16H20 de 12 de maio na Base Aérea de Monte Real, o papa visita a capela da base, antes do encontro privado de 30 minutos com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.Segue depois da base em helicóptero até ao estádio de Fátima, deslocando-se numa viatura aberta até ao santuário, de acordo com o programa.Às 18H15, tem prevista a primeira oração, na Capelinha das Aparições. À noite, fará uma saudação durante a Bênção das Velas, também na capela.A manhã de sábado, 13 de maio, começa com um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, e com uma visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.Pelas 10 horas, começa a missa no recinto do santuário, com uma homilia de Francisco, além de uma saudação aos doentes.O papa almoça com os bispos portugueses na Casa Nossa Senhora do Carmo, estando prevista a cerimónia de despedida na base de Monte Real para as 14H45 e a partida do avião de volta a Roma para as 15 horas, pode ainda ler-se no programa anunciado em Fátima e em Roma.Hoje de manhã, a Presidência da República publicou, no seu site, o programa oficial da deslocação do papa.Em 2015, logo após a sua posse, a primeira visita de Marcelo Rebelo de Sousa foi, precisamente, ao Vaticano, a 17 de março de 2016, para um encontro com Francisco, a que se seguiu uma deslocação a Espanha.