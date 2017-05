Continuar a ler

O papa considerou que "em cada competição, os jogadores devem dar provas de equilíbrio, de domínio de si próprios e de respeito pelas regras", acrescentando: "Quem consegue dar provas disto torna-se um exemplo para os seus admiradores".



Francisco, grande adepto de futebol, lamentou os episódios de violência que algumas vezes ocorrem nos estádios e que "perturbam os jogos e a sã diversão do público".



"Espero que consigais, naquilo que está ao vosso alcance, ajudar a que as manifestações desportivas sejam apenas isso, graças a um compromisso pessoal de todos", disse Francisco, desejando um bom jogo às duas equipas.



Juventus e Lazio recebem bênção do Papa Francisco

O Papa Francisco pediu esta terça-feira aos futebolistas que sejam exemplo para os seus adeptos, durante a audiência que manteve hoje com jogadores da Juventus e da Lazio, as duas equipas que na quarta-feira disputam a Taça de Itália."Considerando o fascínio e a influência que o futebol profissional tem sobre as pessoas, especialmente entre os jovens, tendes uma enorme responsabilidade", disse Francisco.

Autor: Lusa