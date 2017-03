Continuar a ler

Igualmente aprovado foi um projeto do Bloco de Esquerda que pretende aumentar a contratação de nadadores, garantindo-lhes também direitos equiparáveis ao estatuto de trabalhador estudante.A Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS) criticou o projeto dos socialistas, "muito preocupado" com a segurança das pessoas que frequentam as piscinas públicas, sublinhando que "os professores de natação não têm formação para salvar, só têm para ensinar".Esta é a primeira alteração à lei de 2014 que regula a atividade de nadador-salvador "em todo o território nacional, no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público".Nas votações desta sexta-feira foi rejeitado, com os votos contra do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP, um projeto de lei do PCP que propunha garantir que os profissionais das forças de segurança tivessem condições adequadas de segurança e saúde no trabalho para desempenharem a sua missão.Também foi rejeitado um projeto de resolução do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) que recomendava ao Governo medidas para promover a melhoria de condições de saúde mental nas forças e serviços de segurança, nomeadamente com a contratação de psicólogos.