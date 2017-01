Continuar a ler

A Federação Portuguesa de Futebol deu o mote – sugerindo que o agravamento das penas podia ser um auxiliar decisivo no combate à corrupção desportiva – e os partidos políticos com assento na Assembleia da República aceitaram o repto. Assim, depois de ontem terem sido votados por unanimidade os projetos de lei apresentados por PSD, PS e CDS, já se pode afiançar que, muito em breve, o quadro legal sancionatório referente à manipulação de competições desportivas vai ser alterado... com o considerável aumento das penas.Segundo Record apurou, o processo deverá estar concluído ainda este mês ou, no pior dos cenários, em fevereiro. Para já – e seguindo os trâmites normais –, o assunto desce agora à 1ª Comissão para discussão na especialidade, fase onde, em princípio, as forças políticas que avançaram com propostas – bem como as restantes – deverão trabalhar para encontrar o máximo consenso possível. A ideia é conseguir reunir num só documento as alterações consideradas necessárias à lei de 1991 e que já sofreu ‘mexidas’ em 2007 e 2015. Em causa, entre outros aspetos, devem estar a introdução de novos tipos de ilícito, a ampliação da delação premiada e, como já se disse, um considerável aumento das penas em vigor.No texto que suportou os três projetos de lei ontem votados encontram-se preocupações e princípios comuns, pois todas as bancadas concordam que o desporto tem grande impacto na população e, por outro lado, gera cada vez mais receitas (diretas e indiretas) que aumentam o risco de práticas antidesportivas capazes de alterar a verdade desportiva.

Autor: Luís Avelãs