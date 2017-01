Mário Soares não era um homem particularmente ligado ao Desporto, mas há 30 anos teve um papel fundamental na alteração de uma lei que, na altura, mudou a vida de Paulo Futre. Por isso, o antigo internacional português recorda-o como "um herói pessoal".

"Como político, pode-se ou não gostar dele e concordar ou não com o que fez. A nível pessoal, para mim, foi muito importante. Em 1987, quando fui do FC Porto para o Atlético de Madrid, fui chamado para me apresentar na tropa a 1 de setembro. Na altura, o serviço militar obrigatório era 16 meses, pelo que foi um grande escândalo em Espanha, pois tinha sido a segunda contratação mais cara da história do futebol, depois do Maradona, e não poderia jogar pelo Atlético", recorda.

Para o Estado português, Futre era "um exemplo para os outros jovens", pelo que havia muita pressão para que cumprisse o serviço militar. "Se não comparecesse, seria considerado refratário e ficaria impedido de entrar em Portugal durante cinco anos, ou seria preso", explica.

Continuar a ler

Os advogados entraram em ação e Futre acabou por falar diretamente com o Presidente da República, que era Mário Soares, através de um telefonema feito da embaixada de Portugal em Madrid. "Expliquei-lhe que era importante para o país que eu singrasse em Espanha, porque na altura não havia mais nenhum português a jogar no estrangeiro. Fiz-lhe ver que era mais importante eli do que na tropa. Mário Soares disse-me que iria pensar no assunto e que responderia no dia seguinte", conta.

E assim foi. No dia seguinte, o Presidente da República falou de novo ao telefone com Futre para lhe dizer que iria criar o estatuto de atleta de alta competição que lhe permitiria adiar a tropa por oito anos. "Fui o primeiro a beneficiar disso, mas depois de mim todos beneficiaram. Quando ele me deu a notícia, chorei de felicidade", revela.

Uns tempos mais tarde, já Futre era uma estrela no campeonato espanhol, encontraram-se pessoalmente na embaixada. "Eu estava lesionado e até fui de muletas. Ele, quando me viu, disse-me 'Tu és um campeão, não me falhaste'. A partir daí, tornou-se num herói para mim, a nível pessoal", descreve.