O dirigente do PCP José Capucho lembrou o "passado de antifascista" de Mário Soares, que morreu este sábado aos 92 anos, e evocou as "profundas e conhecidas divergências" com o ex-chefe de Estado.Numa curta declaração na sede nacional do PCP, Lisboa, José Capucho, membro do Secretariado do Comité Central comunista, começou por dizer que já transmitiu "diretamente ao Partido Socialista e à família" as condolências pelo falecimento de Mário Soares.José Capucho lembrou o antigo Presidente da República como "personalidade relevante da vida política nacional " e como "participante no combate à ditadura fascista", evocando o seu papel no "apoio aos presos políticos".

Autor: Lusa