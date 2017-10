A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, reafirmou esta sexta-feira, no parlamento, que não se demite na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande."Não vou pedir a demissão, senhor deputado", disse ao deputado centrista Nuno Magalhães num debate no parlamento, pedido pelo PSD, sobre o relatório técnico independente sobre os incêndios de junho que provocaram a morte de mais de 60 pessoas e que na quinta-feira foi conhecido. Como o PS e os partidos de esquerda, a ministra afirmou que ainda não foi possível examinar com profundidade o relatório, o que impede um "debate sério", mas admitiu que houve falhas e que num Conselho de Ministros extraordinário, no dia 21, serão tiradas conclusões.No debate, o PSD pediu por várias vezes que o Governo peça desculpas aos portugueses sobre o que aconteceu em junho passado em Pedrógão Grande, com o CDS-PP a pedir a demissão de Constança Urbano de Sousa.

Autor: Lusa